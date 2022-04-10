Опросник относительно членства в ЕС: зачем он и что туда будет вносить Украина?

Детали

Советник отметил, что, начиная с 1993 года, с тех пор как были сформированы Копенгагенские критерии, для вступления в ЕС каждая страна должна была дать ответы Евросоюзу, насколько она соответствует этим критериям. Так, Копенгагенские критерии охватывают политическую и экономическую сферы, а также соответствие актам права Европейского Союза, возможность страны-кандидата их имплементировать. Политические критерии – это демократия и верховенство права. Экономические критерии – это рыночная экономика.

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"Сейчас мы получили от ЕС первую часть опросника, которая содержит политические и экономические критерии. Вторую часть для оценки соответствия нашего законодательства актам права Европейского Союза мы ожидаем в ближайшее время. Наш опросник немного меньше, чем стандартные опросники, которые были ранее предоставлены, например, Боснии и Герцеговине (это был последний опросник, который Европейская Комиссия готовила)", – говорит Нагорняк.

По его словам, Украине "реально" заполнить опросник в течение недели-двух, ведь еще с 11 марта, с тех пор как Европейский Совет запустил процедуру по предоставлению Украине статуса-кандидата, правительство уже к этому готовилось. В частности, были проанализированы все последние опросники, которые Еврокомиссия предоставляла другим государствам – они совпадают между собой примерно на 80%.

"Мы выделили те вопросы, которые совпадают, и начали готовить ответы. Поэтому, я убежден, что нам не нужно будет слишком много времени на ответы. После того, как мы дадим ответы, Европейская Комиссия представляет Европейскому Совету свое мнение относительно того, насколько Украина соответствует Копенгагенским критериям и можно ли нам давать статус кандидата. Это основной политический момент. После этого на заседании Европейского Совета лидеры ЕС, основываясь на мнении Европейской Комиссии, окончательно должны принять решение о предоставлении нам статуса кандидата на членство в ЕС", – рассказал советник министра. На вопрос, означает ли получение статуса кандидата, что Украина точно станет членом ЕС, он ответил утвердительно.

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"Это зеленый свет на то, что мы вступим в ЕС. Грубо говоря, сейчас мы находимся под зонтиком политики соседства Евросоюза. С момента получения статуса кандидата мы будем под зонтиком политики расширения", – говорит собеседник.

Переход от статуса кандидата к статусу члена ЕС для каждого государства продолжается по-разному.

"Каждое государство имеет свою историю присоединения к Европейскому Союзу. Многое зависит от того, насколько мы с ЕС быстро подготовим первый драфт договора о присоединении к Европейскому Союзу. Понятно, что актуальное право ЕС довольно требовательное и уже опирается на очень хорошо функционирующие государственные институты, начиная от различных агентств внутри Евросоюза и государствах-членах, заканчивая различными вещами, которые касаются верховенства права. Поэтому к моменту присоединения нам нужно будет сделать большую “домашнюю работу”. Но Украина к этому готова из-за успешного опыта выполнения соглашения об ассоциации", – добавил Нагорняк.

Контекст

Украина во время визита в страну президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен получила опросник о членстве в Евросоюзе.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в субботу заявила, что Украина ожидает получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз в июне.