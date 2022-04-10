Опитувальник щодо членства в ЄС: навіщо він та що туди вноситиме Україна?

Деталі

Радник зауважив, що, починаючи з 1993 року, відколи були сформовані Копенгагенські критерії, для вступу до ЄС кожна країна мала дати відповіді Євросоюзу, наскільки вона відповідає цим критеріям. Так, Копенгагенські критерії охоплюють політичну й економічну сфери, а також відповідність актам права Європейського Союзу, можливість країни-кандидата їх імплементувати. Політичні критерії – це демократія та верховенство права. Економічні критерії – це ринкова економіка.

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"Зараз ми отримали від ЄС першу частину опитувальника, яка містить політичні та економічні критерії. Другу частину для оцінки відповідності нашого законодавства актам права Європейського Союзу ми очікуємо найближчим часом. Наш опитувальник трошки менший, ніж стандартні опитувальники, які були раніше надані, наприклад, Боснії і Герцеговині (це був останній опитувальник, який Європейська Комісія готувала)", – зазначає Нагорняк.

З його слів, Україні "реально" заповнити опитувальник впродовж тижня-двох, адже ще з 11 березня, відколи Європейська Рада запустила процедуру щодо надання Україні статусу-кандидата, Уряд вже до цього готувався. Зокрема, були проаналізовані всі останні опитувальники, які Єврокомісія надавала іншим державам – вони співпадають між собою приблизно на 80% .

"Ми виокремили ті питання, які співпадають, і почали готувати відповіді. Тому, я переконаний, що нам не потрібно буде надто багато часу на відповіді. Після того, як ми дамо відповіді, Європейська Комісія презентує Європейській Раді свою думку щодо того, наскільки Україна відповідає Копенгагенським критеріям та чи можна нам давати статус кандидата. Це основний політичний момент. Після цього на засіданні Європейської Ради лідери ЄС, базуючись на думці Європейської Комісії, остаточно мають ухвалити рішення про надання нам статусу кандидата на членство у ЄС", – розповів радник міністра. На питання, чи означає отримання статусу кандидата, що Україна точно стане членами ЄС, він відповів ствердно.

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"Це зелене світло на те, що ми вступимо до ЄС. Грубо кажучи, зараз ми перебуваємо під парасолькою політики сусідства Євросоюзу. З моменту отримання статусу кандидата ми будемо під парасолькою політики розширення", - каже співрозмовник.

Перехід від статусу кандидата до статусу члена ЄС для кожної держави триває по-різному.

"Кожна держава має свою історію приєднання до Європейського Союзу. Багато залежить від того, наскільки ми з ЄС швидко підготуємо перший драфт договору про приєднання до Європейського Союзу. Зрозуміло, що актуальне право ЄС доволі вимогливе і вже спирається на дуже добре функціонуючі державні інституції, починаючи від різних агентств всередині Євросоюзу і державах-членах, закінчуючи різними речами, які стосуються верховенства права. Тому до моменту приєднання нам потрібно буде зробити велику “домашню роботу”. Але Україна до цього готова через успішний досвід виконання угоди про асоціацію", – додав Нагорняк.

Контекст

Україна під час візиту в країну президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн отримала опитувальник про членство в Євросоюзі.

Віце-прем’єр-міністр з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у суботу заявила, що Україна очікує отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу в червні.