Операционным управлением WOG займется разработчик приложений для Apple

"На новой позиции Максим Панфилов будет осуществлять операционное управление и координацию работы подразделений компании", - говорится в сообщении. - "Таким образом WOG усилил команду компании".

Максим Панфилов, как подчеркнули в компании, имеет многолетний опыт управленческой деятельности. Работал топ-менеджером в различных крупных IT и финансовых компаниях в США и Украине. Он ученые степени кандидата технических наук Академии Связи в Украине и магистра по менеджменту Сиракузского университета в США.

"Прежде, чем присоединиться к команде WOG, Максим Панфилов работал в одесской компании Readdle, которая специализируется на разработке приложений для продуктов Apple. В Readdle Максим руководил развитием бизнеса. Кроме того, он работал в компаниях: ITT Investment Group, Baker Tilly Ukraine, Vivex Invest, Карбон, Голден Телеком, AT & T, IBM (США) и др ", - рассказали в WOG.

Как сообщал УНН, ранее компания WOG официально представила нового маркетинг-директора.