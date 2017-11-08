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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 22564 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 40681 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 51205 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 55646 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 50017 просмотра

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Операционным управлением WOG займется разработчик приложений для Apple

Киев  •  УНН

 • 7923 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В компании WOG новые кадровые перестановки. На должность главного операционного директора компании назначен Максим Панфилов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе WOG.

"На новой позиции Максим Панфилов будет осуществлять операционное управление и координацию работы подразделений компании", - говорится в сообщении. - "Таким образом WOG усилил команду компании".

Максим Панфилов, как подчеркнули в компании, имеет многолетний опыт управленческой деятельности. Работал топ-менеджером в различных крупных IT и финансовых компаниях в США и Украине. Он ученые степени кандидата технических наук Академии Связи в Украине и магистра по менеджменту Сиракузского университета в США.

"Прежде, чем присоединиться к команде WOG, Максим Панфилов работал в одесской компании Readdle, которая специализируется на разработке приложений для продуктов Apple. В Readdle Максим руководил развитием бизнеса. Кроме того, он работал в компаниях: ITT Investment Group, Baker Tilly Ukraine, Vivex Invest, Карбон, Голден Телеком, AT & T, IBM (США) и др ", - рассказали в WOG.

Как сообщал УНН, ранее компания WOG официально представила нового маркетинг-директора.

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