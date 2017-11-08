Операційним управлінням WOG займеться розробник додатків для Apple

“На новій позиції Максим Панфілов буде здійснювати операційне управління і координацію роботи підрозділів компанії”, — йдеться в повідомленні. — “Таким чином WOG посилив команду компанії”.

Максим Панфілов, як підкреслили в компанії, має багаторічний досвід управлінської діяльності. Працював топ-менеджером в різних великих IT і фінансових компаніях в США і Україні. Він має вчені ступені кандидата технічних наук Академії Зв’язку в Україні та магістра з менеджменту Сиракузского Університету в США.

“Перш, ніж приєднається до команди WOG, Максим Панфілов працював в одеській компанії Readdle, яка спеціалізується на розробці додатків для продуктів Apple. У Readdle Максим керував розвитком бізнесу. Крім того, він працював в компаніях: ITT Investment Group, Baker Tilly Ukraine, Vivex Invest, Карбон, Голден Телеком, AT&T, IBM (США) та ін”, - розповіли в WOG.

Як повідомляв УНН, раніше компанія WOG офіційно представила нового маркетинг-директора.