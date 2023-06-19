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Операция продолжается согласно плану: Залужный провел работу в войсках, которые выполняют самые сложные задачи на фронте

Киев • УНН

 • 873644 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои, передает УНН.

Операция продолжается согласно плану: Залужный провел работу в войсках, которые выполняют самые сложные задачи на фронте

Цитата

«Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои», - написал Залужный в Telegram.

По его словам, противник пытается не допустить продвижения украинских подразделений.

«Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов. Несмотря на яростное сопротивление оккупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается согласно плану», - отметил Залужный.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что российские войска сконцентрировали на востоке Украины значительное количество своих подразделений, враг осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях.

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