У Міноборони назвали основний напрямок наступу армії рф: ворог сконцентрував значну частину сил на сході
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Російські війська сконцентрували на сході України значну кількість своїх підрозділів, ворог здійснює активний наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках, повідомила у понеділок заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.
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"На сході зараз складна ситуація. Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу", - написала Маляр у Telegram.
З її слів, фіксується висока активність ворожих обстрілів. "Тривають гарячі бої", - додала заступниця міністра.
"Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових", - зауважила Маляр.
Вона наголосила, що українські війська "мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись".
Нагадаємо
Сили оборони звільнили 8 населених пунктів під час двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.