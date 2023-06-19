В Минобороны назвали основное направление наступления армии рф: враг сконцентрировал значительную часть сил на востоке

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"На востоке сейчас сложная ситуация. Враг подтянул свои силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу", - написала Маляр в Telegram.

По ее словам, фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. "Продолжаются горячие бои", - добавила замминистра.

"Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас для врага это основное направление наступления. Поэтому, сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых", - отметила Маляр.

Она отметила, что украинские войска "мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться".

Напомним

Силы обороны освободили 8 населенных пунктов во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях.