В Минобороны назвали основное направление наступления армии рф: враг сконцентрировал значительную часть сил на востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Российские войска сконцентрировали на востоке Украины значительное количество своих подразделений, враг осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.
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"На востоке сейчас сложная ситуация. Враг подтянул свои силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу", - написала Маляр в Telegram.
По ее словам, фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. "Продолжаются горячие бои", - добавила замминистра.
"Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас для врага это основное направление наступления. Поэтому, сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых", - отметила Маляр.
Она отметила, что украинские войска "мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться".
Напомним
Силы обороны освободили 8 населенных пунктов во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях.