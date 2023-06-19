Операція продовжується згідно з планом: Залужний провів роботу у військах, які виконують найскладніші завдання на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний разом з начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої, передає УНН.
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«Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої», - написав Залужний у Telegram.
За його словами, противник намагається не допустити просування українських підрозділів.
«Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів. Попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять усе можливе задля визволення української території. Операція продовжується згідно з планом», - зазначив Залужний.
Доповнення
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що російські війська сконцентрували на сході України значну кількість своїх підрозділів, ворог здійснює активний наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках.