Операция "Нерест": в Полтавской области изъято более тонны рыбы

"За период профилактических мероприятий под условным названием "Нерест" полиция совместно с Госрыбохраной разоблачили 30 фактов браконьерства и задокументировали 90 нарушений, связанных с рыболовством и сбытом объектов животного мира", - отметили в полиции.



По данным управления превентивной деятельности полиции области, по состоянию на 26 апреля открыто 30 уголовных производств по фактам занятия незаконным рыбным промыслом (статьи 249 УК Украины).



Во время совместных рейдов изъято 1371 килограмм рыбы, 12 лодок, 148 сеток и 5 запрещенных орудий лова (среди которых электроудочка и "пауки").



Всеукраинские профилактические мероприятия "Нерест" продлятся до 10 июня.



Напомним, что с начала операции "Нерест" полиция на воде изъяла оружие, наркотики и 6 тонн рыбы.