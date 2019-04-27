Операція "Нерест": на Полтавщині вилучено більше тони риби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Полтавщині вилучено понад 1 тону риби, незаконно виловленої під час дії нерестової заборони. Про це УНН повідомили в відділі комунікації поліції Полтавської області.
"За період профілактичних заходів під умовною назвою "Нерест" поліція спільно з Держрибохороною викрили 30 фактів браконьєрства і задокументували 90 порушень, пов’язаних з рибальством та збутом об’єктів тваринного світу", - зазначили в поліції.
За даними управління превентивної діяльності поліції області, станом на 26 квітня відкрито 30 кримінальних проваджень за фактами зайняття незаконним рибним промислом (статті 249 КК України).
Під час спільних рейдів вилучено 1371 кілограм риби, 12 човнів, 148 сіток і 5 заборонених знарядь лову (серед яких електровудка і "павуки").
Всеукраїнські профілактичні заходи "Нерест" триватимуть до 10 червня.
Нагадаємо, що від початку операції "Нерест" поліція на воді вилучила зброю, наркотики та 6 тонн риби.