Операция на Донбассе: кандидатуру командующего Объединенных сил определят до апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генштаба Украины Виктора Муженко в кратчайшие сроки подготовить кандидатуру на должность командующего Объединенных сил Украины. Об этом он сказал во время подписания закона о реинтеграции Донбасса, передает УНН.
"Степан Тимофеевич, Виктор Николаевич, у меня будет поручение. В кратчайшие сроки я ожидаю соответствующих предложений по изменению формата на выполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего Объединенных сил, представить предложение относительно положения об объединенном оперативном штабе", - отметил Порошенко.
Он также призвал представить стратегический замысел применения Вооруженных сил Украины, других составных частей обороны, осуществление, принятие в подчинение командующего Объединенных сил определенных сил и средств от других составляющих сил безопасности и обороны.
"Срок для этого - до 1 апреля нужно будет завершить соответствующие подготовительные процедуры", - отметил Президент.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.