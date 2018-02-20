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Операція на Донбасі: кандидатуру командувача Об'єднаних сил визначать до квітня

Операція на Донбасі: кандидатуру командувача Об'єднаних сил визначать до квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав міністра оборони України Степана Полторака та начальника Генштабу України Віктора Муженка у найкоротші терміни підготувати кандидатуру на посаду командувача Об’єднаних сил України. Про це він сказав під час підписання закону про реінтеграцію Донбасу, передає УНН.

“Степане Тимофійовичу, Вікторе Миколайовичу, у мене буде доручення. У найкоротші терміни я очікую відповідних пропозицій щодо зміни формату на виконання цього закону. Прошу підготувати мені кандидатуру командувача Об’єднаних сил, представити пропозицію щодо положення про об’єднаний оперативний штаб”, — зазначив Порошенко.

Він також закликав представити стратегічний замисел застосування Збройних сил України, інших складових частин оборони, здійсненні, прийнятті в підпорядкування командувача об’єднаних сил визначених сил і засобів від інших складових сил безпеки і оборони.

“Термін щодо цього — до 1 квітня треба буде завершити відповідні підготовчі процедури”, — зазначив Президент.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу.

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