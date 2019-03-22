Оператора "Укрпочты" будут судить за фиктивные платежи на 120 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Работница "Укрпочты", пользуясь служебным положением, подделывала документы и оплачивала таким образом коммунальные услуги и кредиты родственников. Женщина нанесла предприятию ущерб на 120 тыс. грн. Об этом сообщает прокуратура Черниговской области, передает УНН.
"Установлено, что женщина, работая оператором почтовой связи, путем злоупотребления доверием начальника участка обработки и контроля первичной документации, с использованием электронно-вычислительной техники, а также служебного программного обеспечения программного продукта, имея возможность внесения, корректировки, изменения данных финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Укрпочта", безосновательно создала 43 платежных поручения, которые в дальнейшем направляла в банковские учреждения для оплаты коммунальных платежей своих родственников, погашение своей заженности по кредиту и т.д.", - говорится в сообщении.
Женщина нанесла ущерб предприятию на сумму 120 тыс. грн. В ходе досудебного расследования обвиняемая частично добровольно вернула почти 49 тыс. грн.
Как сообщал УНН, начальница сельского отделения "Укрпочты" на Буковине присвоила марок и конвертов на 100 000 гривен.