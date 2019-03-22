Оператора "Укрпочты" будут судить за фиктивные платежи на 120 тыс. грн

"Установлено, что женщина, работая оператором почтовой связи, путем злоупотребления доверием начальника участка обработки и контроля первичной документации, с использованием электронно-вычислительной техники, а также служебного программного обеспечения программного продукта, имея возможность внесения, корректировки, изменения данных финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Укрпочта", безосновательно создала 43 платежных поручения, которые в дальнейшем направляла в банковские учреждения для оплаты коммунальных платежей своих родственников, погашение своей заженности по кредиту и т.д.", - говорится в сообщении.

Женщина нанесла ущерб предприятию на сумму 120 тыс. грн. В ходе досудебного расследования обвиняемая частично добровольно вернула почти 49 тыс. грн.

Как сообщал УНН, начальница сельского отделения "Укрпочты" на Буковине присвоила марок и конвертов на 100 000 гривен.