Начальниця сільського відділення "Укрпошти" на Буковині привласнила марок і конвертів на 100 тисяч гривень

Кельменецька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно начальниці одного із сільських відділень "Укрпошти", розташованого на території Кельменецького району, яка підозрюється у привласненні матеріальних цінностей та грошових коштів вказаного державного підприємства (ч. 2 ст.191 КК України).

Встановлено, що жінка будучи службовою особою, яка обіймає посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій привласнила ввірені їй товарно-матеріальні цінності та грошові кошти, а саме: поштові марки, марковані конверти, періодичні друковані видання та інше майно на загальну суму понад 100 тис. грн.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт передано до суду.



Як повідомляв УНН, у Маріуполі співробітниця "Укрпошти" привласнила понад 50 тисяч грн