Начальниця сільського відділення "Укрпошти" на Буковині привласнила марок і конвертів на 100 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На Кельменеччині судитимуть начальницю сільського відділення "Укрпошти" за привласнення матеріальних цінностей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пре-службу прокуратури Чернівецької області.
Кельменецька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно начальниці одного із сільських відділень "Укрпошти", розташованого на території Кельменецького району, яка підозрюється у привласненні матеріальних цінностей та грошових коштів вказаного державного підприємства (ч. 2 ст.191 КК України).
Встановлено, що жінка будучи службовою особою, яка обіймає посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій привласнила ввірені їй товарно-матеріальні цінності та грошові кошти, а саме: поштові марки, марковані конверти, періодичні друковані видання та інше майно на загальну суму понад 100 тис. грн.
Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт передано до суду.
Як повідомляв УНН, у Маріуполі співробітниця "Укрпошти" привласнила понад 50 тисяч грн