Начальница сельского отделения "Укрпочты" на Буковине присвоил марок и конвертов на 100 000 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Кельменецком районе будут судить начальницу сельского отделения "Укрпочты" за присвоение материальных ценностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.
Кельменецкая местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении начальницы одного из сельских отделений "Укрпочты", расположенного на территории Кельменецкого района, которая подозревается в присвоении материальных ценностей и денежных средств указанного государственного предприятия (ч. 2 ст.191 УК Украины).
Установлено, что женщина будучи должностным лицом, занимающим должность связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства, а именно: почтовые марки, маркированные конверты, периодические печатные издания и другое имущество на общую сумму свыше 100 тыс. грн.
Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передано в суд.
Как сообщал УНН, в Мариуполе сотрудница "Укрпочты" присвоила более 50000 грн.