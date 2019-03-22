Оператора "Укрпошти" судитимуть за фіктивні платежі на 120 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Працівниця "Укрпошти", користуючись службовим положенням, підроблювала документи і сплачувала таким чином коммунальні послуги і кредити родичів. Жінка нанесла підприємству збитків на 120 тис. грн. Про це повідомляє прокуратура Чернігівської області, передає УНН.
"Встановлено, що жінка, працюючи оператором поштового зв’язку, шляхом зловживання довірою начальника дільниці обробки та контролю первинної документації, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також службового програмного забезпечення програмного продукту, маючи можливість внесення, корегування, зміни даних фінансово-господарської діяльності ПАТ "Укрпошта", безпідставно створила 43 платіжні доручення, яке в подальшому скеровувала до банківських установ для сплати комунальних платежів своїх родичів, погашення своєї заборгованості по кредиту, тощо", - йдеться у повідомленні.
Жінка нанесла збитків підприємству на суму 120 тис. грн. В ході досудового розслідування обвинувачена частково добровільно повернула майже 49 тис. грн.
Як повідомляв УНН, начальниця сільського відділення "Укрпошти" на Буковині привласнила марок і конвертів на 100 тисяч гривень.