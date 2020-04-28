Оператор "Северного Потока-2" отреагировал на намерение Польши арестовать его активы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 44857 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 88663 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103432 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129521 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129691 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173761 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122034 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158719 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104956 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Оператор "Северного Потока-2" отреагировал на намерение Польши арестовать его активы

Оператор "Северного Потока-2" отреагировал на намерение Польши арестовать его активы

Киев  •  УНН

 • 15015 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Компания — оператор проекта строительства “Северного потока-2” Nord Stream 2 AG не знает о судебных разбирательствах, которые могли бы затронуть активы компании. Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря компании Йенса Мюллера пишет ТАСС, передаёт УНН.

“Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять на активы компании и, следовательно, на проект”, — сказал представитель оператора, отвечая на вопрос, получала ли компания судебные уведомления от Польши.

Ранее сегодня заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что правительство страны может арестовать активы “Газпрома” в проекте “Северный поток-2” в качестве компенсации, которую Стокгольмский арбитраж присудил польской компании PGNiG.

Отметим, Стокгольмский арбитраж ранее присудил компании PGNiG компенсацию в размере 1,5 млрд долларов. Польская сторона просила пересмотреть контрактную цену на поставку газа, который поставлялся по газопроводу Ямал—Европа с ноября 2014 года. Она заявила, что цены были завешенными. Суд с претензиями согласился. PGNiG на днях сообщила, что “Газпром” выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения суда.

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