Оператор "Північного потоку-2" відреагував на наміри Польщі арештувати його активи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Компанія — оператор проекту будівництва “Північного потоку-2” Nord Stream 2 AG не знає про судові розгляди, які могли б торкнутися активів компанії. Про це з посиланням на слова прес-секретаря компанії Йенса Мюллера пише ТАСС, передає УНН.
“Nord Stream 2 AG не знає про будь-які судові розгляди, які могли б вплинути на активи компанії і, отже, на проект”, — сказав представник оператора, відповідаючи на питання, чи отримувала компанія судові повідомлення від Польщі.
Раніше сьогодні заступник міністра державних активів Польщі Януш Ковальський заявив, що уряд країни може заарештувати активи “Газпрому” в проекті “Північний потік-2” в якості компенсації, яку Стокгольмський арбітраж присудив польської компанії PGNiG.
Відзначимо, Стокгольмський арбітраж раніше присудив компанії PGNiG компенсацію в розмірі 1,5 млрд доларів. Польська сторона просила переглянути контрактну ціну на поставку газу, який поставлявся по газопроводу Ямал-Європа з листопада 2014 року. Вона заявила, що ціни були завишеними. Суд з претензіями погодився. PGNiG днями повідомила, що “Газпром” виставив їй рахунки за газ на старих умовах, тобто без урахування рішення суду.