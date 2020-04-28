Польща пригрозила арештувати активи "Газпрому" через суперечку щодо ціни газу і наводить у приклад "Нафтогаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уряд Польщі може заарештувати активи “Газпрому” в проекті “Північний потік-2” в якості компенсації, яку Стокгольмський арбітраж присудив польській компанії PGNiG. Про це заявив заступник міністра державних активів країни Януш Ковальський в інтерв’ю журналу Wprost, зазначає УНН.
Стокгольмський арбітраж раніше присудив компанії PGNiG компенсацію в розмірі 1,5 млрд доларів. Польська сторона просила переглянути контрактну ціну на поставку газу, який поставлявся по газопроводу Ямал-Європа з листопада 2014 року. Вона заявила, що ціни були завішеними. Суд з претензіями погодився. PGNiG днями повідомила, що “Газпром” виставив їй рахунки за газ на старих умовах, тобто без урахування рішення суду.
Януш Ковальський вважає, що в цій ситуації найкраще слідувати жорсткому сценарію вилучення компенсації. Він нагадав, що подібним чином вчинив “Нафтогаз України”, коли суд присудив компанії близько 3 млрд доларів. Однак “цей шлях вимагає подальших процесуальних дій”.
“Можна сказати, що всі ключові проекти, що реалізуються в Європі „Газпромом“ і його дочірніми компаніями, можуть в кінцевому підсумку служити для ефективного погашення боргів перед Польщею”, — сказав Ковальський.
Раніше, державна Польська компанія нафти і газу (PGNiG) заявила, що російська державна енергетична компанія “Газпром” продовжує виставляти Польщі завищену ціну за газ, який поставляється, не дивлячись на рішення Стокгольмського суду.