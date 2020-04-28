Польша пригрозила арестовать активы "Газпрома" из-за спора о цене газа и наводит в пример "Нафтогаз"

Стокгольмский арбитраж ранее присудил компании PGNiG компенсацию в размере 1,5 млрд долларов. Польская сторона просила пересмотреть контрактную цену на поставку газа, который поставлялся по газопроводу Ямал—Европа с ноября 2014 года. Она заявила, что цены были завешенными. Суд с претензиями согласился. PGNiG на днях сообщила, что “Газпром” выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения суда.

Януш Ковальский считает, что в этой ситуации лучше всего следовать жесткому сценарию изъятия компенсации. Он напомнил, что подобным образом поступил “Нафтогаз Украины”, когда суд присудил компании около 3 млрд долларов. Однако “этот путь требует дальнейших процессуальных действий”.

“Можно сказать, что все ключевые проекты, реализуемые в Европе “Газпромом” и его дочерними компаниями, могут в конечном итоге служить для эффективного погашения долгов перед Польшей“,— сказал Ковальский.

Ранее, государственная Польская компания нефти и газа (PGNiG) заявила, что российская государственная энергетическая компания “Газпром” продолжает выставлять Польше завышенную цену за газ, поставляемый, несмотря на решение Стокгольмского суда.