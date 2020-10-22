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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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4 марта, 13:25 • 101323 просмотра

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Оператор ГТС Украины заявил, что готов к отопительному сезону

Оператор ГТС Украины заявил, что готов к отопительному сезону

Киев  •  УНН

 • 13577 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Оператор ГТС Украины в полном объеме выполнил плановые работы на объектах ГТС и подписал Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба компании.

"Оператор ГТС Украины в полном объеме выполнил плановые работы на объектах ГТС для стабильного прохождения отопительного сезона 2020/2021. Общая сумма выполнения работ и поставленных материалов составила почти 330 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания осуществила капитальный ремонт более 28 км трубопроводов, текущий ремонт 39 станций катодной электрохимзащиты, провела обследование 345 надводных и 605 подводных переходов трубопроводов через водоемы, отремонтировала 73 газораспределительные станции (ГРС), 388 систем автоматического контроля и сигнализации на ГРС и 36 - на компрессорных станциях.

"Компания полностью выполнила план по подготовке инфраструктуры ГТС к отопительному сезону и 12 октября подписала Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период", - добавили в сообщении.

Напомним, по информации НАК "Нафтогаз", в течение недели 15 предприятий теплоэнергетики рассчитались с долгами за газ, однако еще 47 имеют критическую задолженность.

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