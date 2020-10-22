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Початок опалювального сезону: 47 виробників тепла мають критичні борги

Початок опалювального сезону: 47 виробників тепла мають критичні борги

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Впродовж тижня 15 підприємств теплоенергетики розрахувалися з боргами за природній газ, проте ще 47 мають критичну заборгованість. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативні дані НАК "Нафтогаз України".

"Впродовж тижня 14 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, однак ще 47 виробників тепла мають відповідну заборгованість. Це ставить під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 32 населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, оскільки осінь цього року тепла, то у боржників є час підготуватися до опалювального сезону.

Зазначається, що за останні 3 місяці проблему критичних боргів вирішили 62 виробники тепла – перелік скоротився зі 109 критичних боржників (станом на 13 липня) до 47-ми (станом на 22 жовтня).

Нагадаємо, як повідомив Президент України Володимир Зеленський, Україна зебезпечена енергетичною безпекою і входить в опалювальний сезон з рекордними запасами палива.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

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