Оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ сертификацию и лицензию

"Марафон продолжительностью почти пять лет подходит к концу. Слово "анбандлинг" органично вошло в повседневный лексикон украинцев... Сейчас гугл выдает 69 тысяч ссылок на это слово только в uanet. Только что Оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа и теперь является полностью самостоятельной и дееспособной компанией", - написал Коболев.

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Он подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства и является надежным партнером в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

"Благодаря европейским правилам, Украина значительно усиливает надежность поставок энергии в каждый дом и на каждое предприятие. Украинские компании получают возможности работать на равных в едином европейском энергопространстве, а потребители - доступные газ и тепло, без политических требований от доминирующего игрока", - добавил руководитель Нафтогаза.

Как сообщал УНН, ранее секретариат Энергетического сообщества обнародовал положительный вывод о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы.