Оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ сертификацию и лицензию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. ООО "Оператор ГТС Украины" во вторник получил от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа. Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Марафон продолжительностью почти пять лет подходит к концу. Слово "анбандлинг" органично вошло в повседневный лексикон украинцев... Сейчас гугл выдает 69 тысяч ссылок на это слово только в uanet. Только что Оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа и теперь является полностью самостоятельной и дееспособной компанией", - написал Коболев.
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Он подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства и является надежным партнером в обеспечении глобальной энергетической безопасности.
"Благодаря европейским правилам, Украина значительно усиливает надежность поставок энергии в каждый дом и на каждое предприятие. Украинские компании получают возможности работать на равных в едином европейском энергопространстве, а потребители - доступные газ и тепло, без политических требований от доминирующего игрока", - добавил руководитель Нафтогаза.
Как сообщал УНН, ранее секретариат Энергетического сообщества обнародовал положительный вывод о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы.