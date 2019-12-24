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Оператор ГТС України отримав від НКРЕКП сертифікацію та ліцензію

Оператор ГТС України отримав від НКРЕКП сертифікацію та ліцензію

Київ • УНН

 • 13748 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. ТОВ "Оператор ГТС України" у вівторок отримав від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) сертифікацію, ліцензію та тарифи на транспортування газу. Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Марафон тривалістю майже п’ять років добігає кінця. Слово "анбандлінг" органічно увійшло до повсякденного лексикону українців… Зараз гугл видає 69 тисяч посилань на це слово лише в uanet. Щойно Оператор ГТС України отримав від НКРЕКП сертифікацію, ліцензію та тарифи на транспортування газу і тепер є повністю самостійною та дієздатною компанією", - написав Коболєв.

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Він підкреслив, що Україна виконує свої зобов’язання і є надійним партнером у забезпеченні глобальної енергетичної безпеки.

"Завдяки європейським правилам, Україна значно посилює надійність постачання енергії в кожний дім і на кожне підприємство. Українські компанії отримують можливості працювати на рівних в єдиному європейському енергопросторі, а споживачі - доступніші газ і тепло, без політичних вимог від домінуючого гравця", - додав керівник Нафтогазу.

Як повідомляв УНН, раніше секретаріат Енергетичного співтовариства оприлюднив позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ “Оператор ГТС України” (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи. 

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