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Оператор ГТС сообщает о попытках россии из-за манипуляций с поставками газа повлиять на политику стран ЕС

Оператор ГТС сообщает о попытках россии из-за манипуляций с поставками газа повлиять на политику стран ЕС

Киев • УНН

 • 102603 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Манипуляциям, непрозрачным действиям, шантажу – не место на газовых рынках Европы, отмечает Оператор ГТС Украины, опубликовавший в среду сообщения о попытках россии из-за манипуляций с поставками газа повлиять на политику стран ЕС, пишет УНН.

Цитата

“К „неисправному“ „Северному потоку-1“ присоединился Турецкий поток, что будет находиться на ремонте. За первые сутки такого ограничения, поставка российского газа снизилась на 14%, а цена на споте выросла на почти на 3%.

Если бы „Газпром“ вел себя как надежный партнер, он легко бы нашел возможность доставить необходимые объемы газа своим заказчикам”, — пишут в ОГТСУ.

Детали

Как отмечается, существует несколько альтернативных маршрутов, в частности, через украинскую ГТС, которая имеет более чем достаточные свободные мощности.

Однако, как доказывает Центр глобалистики “Стратегия ХХІ”, используя документы российского монополита, приостановка “Северного потока-1” это часть газовой войны россии, а ее цели — политические. Ведь заявления “Газпрома” о якобы технических проблемах и выходе из строя сразу четырех ГПА вызывают сомнения, отмечает пресс-служба ОГТСУ, цитируя аналитиков.

В Европе и мире тоже видят в нынешнем газовом кризисе манипуляции и соглашаются, что россия не является “надежным партнером”. Например, глава МЭА Фатих Бирол в интервью Financial Times заявил, что Европа должна срочно готовиться к тому, что россия зимой полностью прекратит экспорт.

“Я считаю, что сокращения (поставок газа — ред.) направлены на то, чтобы не дать Европе заполнить хранилища и усилить рычаги влияния россии в зимние месяцы”, — сказал Бирол.

В ОГТСУ отмечают при этом, что Германия уже планирует меры по стимулированию промышленности и коммунальных предприятий к меньшему использованию природного газа и призывает граждан экономить энергию.

В то же время страна спешит с принятием законодательства о перезапуске угольных электростанций, несмотря на предыдущие планы полностью отказаться от угля. Как пишет издание The Washington Times, вице-канцлер Роберт Хабек сказал, что “горько” переходить на уголь, но “в такой ситуации это необходимость”.

Правительство Нидерландов заявляет, что позволит угольным электростанциям снова работать на полную мощность, чтобы сохранить природный газ, который иначе сжигался б для производства электроэнергии.

Цитата

“Манипуляциям, непрозрачным действиям, шантажу — не место на газовых рынках Европы. Одним из предложений украинской стороны к Европе по повышению безопасности поставки природного газа является введение санкций в отношении российского газопровода „Северный поток-1“, что в настоящее время выступает оружием против ЕС. До введения полного эмбарго на российский газ это позволило бы усилить позиции Украины и одновременно гарантировало бы ЕС надежный маршрут транспортировки топлива”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним

ОГТСУ утверждает, что Украина имеет достаточно свободных мощностей по транзитному маршруту к Европе, которые могут быть использованы для компенсации снижения потоков по “Северному потоку”.

Добавим

Оператор ГТС Украины и НАК “Нефтегаз Украины” обратились к компетентным органам Германии по приостановке работы “Северного потока — 1”.

Как считает генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, Германия может в одностороннем порядке ограничить транспортировку газа через “Северный поток-1” без согласований с Венгрией или другими странами.

При этом до введения полного эмбарго на газ объемы транзита в ЕС следует направить на украинский маршрут, чтобы повысить безопасность поставки газа в Европы и обеспечить более надежную защиту украинской газотранспортной инфраструктуры, считает он.

Ранее УНН писал, что Украина имеет мощности, чтобы обеспечить необходимый транзит к европейским потребителям в случае остановки “Северного Потока — 1”.

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