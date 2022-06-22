Оператор ГТС повідомляє про спроби росії через маніпуляції з поставками газу вплинути на політику країн ЄС

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“До „несправного“ „Північного потоку-1“ приєднався Турецький потік, що перебуватиме на ремонті. За першу добу такого обмеження, постачання російського газу знизилося на 14%, а ціна на споті зросла на майже 3%.

Якби „Газпром“ поводив себе як надійний партнер, він легко б знайшов можливість доставити необхідні обсяги газу своїм замовникам”, — пишуть в ОГТСУ.

Деталі

Як зазначається, існує декілька альтернативних маршрутів, зокрема, через українську ГТС, яка має більш ніж достатні вільні потужності.

Проте, як доводить Центр глобалістики “Стратегія ХХІ”, використовуючи документи російського монополіта, призупинка “Північного потоку-1” це частина газової війни росії, а її цілі — політичні. Адже заяви “Газпрому” про нібито технічні проблеми та вихід з ладу одразу чотирьох ГПА викликають сумніви, зазначає пресслужба ОГТСУ, цитуючи аналітиків.

В Європі й світі теж вбачають в нинішній газовій кризі маніпуляції й погоджуються, що росія не є “надійним партнером”. Наприклад, глава МЕА Фатіх Бірол в інтерв’ю Financial Times заявив, що Європа має терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю припинить експорт.

“Я вважаю, що скорочення (поставок газу — ред.) спрямовані на те, щоб не дати Європі заповнити сховища та посилити важелі впливу Росії у зимові місяці”, — сказав Бірол.

В ОГТСУ зауважують при цьому, що Німеччини вже планує заходи для стимулювання промисловості та комунальних підприємств до меншого використання природного газу і закликає громадян економити енергію.

Водночас, країна поспішає із ухваленням законодавства про перезапуск вугільних електростанцій, незважаючи на попередні плани повністю відмовитися від вугілля. Як пише видання The Washington Times, віце-канцлер Роберт Хабек сказав, що “гірко” переходити на вугілля, але “в такій ситуації це необхідність”.

Уряд Нідерландів заявляє, що дозволить вугільним електростанціям знову працювати на повну потужність, щоб зберегти природний газ, який інакше спалювався б для виробництва електроенергії.

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“Маніпуляціям, непрозорим діям, шантажу — не місце на газових ринках Європи. Однією з пропозицій української сторони до Європи щодо підвищення безпеки постачання природного газу є запровадження санкцій відносно російського газопроводу „Північний потік-1“, що наразі виступає зброєю проти ЄС. До запровадження повного ембарго на російський газ це дозволило б посилити позиції України і, водночас, гарантувало б ЄС надійний маршрут транспортування палива”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо

ОГТСУ стверджує, що Україна має достатньо вільних потужностей по транзитному маршруту до Європи, які можуть бути використані для компенсації зниження потоків по “Північному потоку”.

Додамо

Оператор ГТС України та НАК “Нафтогаз України” звернулися до компетентних органів Німеччини щодо призупинення роботи “Північного потоку — 1”.

Як вважає генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон, Німеччина може в односторонньому порядку обмежити транспортування газу через “Північний потік-1” без погоджень із Угорщиною чи іншими країнами.

При цьому до введення повного ембарго на газ обсяги транзиту в ЄС слід направити на український маршрут, щоб підвищити безпеку постачання газу до Європи та забезпечити більш надійний захист української газотранспортної інфраструктури, вважає він.

Раніше УНН писав, що Україна має потужності, щоб забезпечити необхідний транзит до європейських споживачів у разі зупинки “Північного Потоку — 1”.