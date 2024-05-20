ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов

Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов

Киев  •  УНН

20 мая 2024, 06:55  •  7465 просмотра

Read in English

В первом квартале 2024 года женщины создали рекордные 43 554 новых ФЛП в Украине, что составляет 59% от общего количества новых регистраций.

В 2024 году более 43 тысяч женщин в Украине создали ФОПы, что является большинством от новых регистраций за квартал. Женщины сосредоточены в розничной торговле и услугах, в то время как мужчины выбирают программирование и оптовую торговлю. Пишет УНН с ссылкой на Опендатабот.

Детали

В первом квартале 2024 года женщины создали 43 554 новых ФОПов в Украине, что составляет 59% от общего количества и является рекордом за последние годы. Мужчины за тот же период открыли 30 496 новых дел. Для сравнения, в 2021 году доля женщин составляла 51%. Женщины обычно выбирают розничную торговлю (68% от всех женских фопов), индивидуальные услуги (89% от женских фопов) и информационные услуги (63% от женских фопов). Мужчины предпочитают компьютерное программирование (58% от мужских ФОПов) и оптовую торговлю (52% от мужских ФОПов).

Напомним,

За первые четыре месяца 2024 года прекратили деятельность 30 904 ФЛП, причем больше всего предприятий закрылось в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях, прежде всего в сферах розничной торговли, компьютерного программирования и оптовой торговли.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
dneprДнепр
ukrainaУкраина
kievКиев
kharkivХарьков
Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  2922 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  163088 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  157108 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  183652 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  160794 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120233 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124939 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135445 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125613 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118865 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Новости по теме
Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов

Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов

  •  7465 просмотра
Более 10,5 тыс. человек эвакуированы в Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов

Более 10,5 тыс. человек эвакуированы в Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов

  •  7891 просмотра
Беспорядки в Новой Каледонии: жандармы разблокировали дорогу из аэропорта, ликвидировав 76 баррикад

Беспорядки в Новой Каледонии: жандармы разблокировали дорогу из аэропорта, ликвидировав 76 баррикад

  •  6977 просмотра
Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны

Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны

  •  9251 просмотра
Тела погибших найдены после крушения вертолета президента Ирана Раиси

Тела погибших найдены после крушения вертолета президента Ирана Раиси

  •  7928 просмотра
Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне

Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне

  •  10578 просмотра
Смертоносные российские обстрелы по всей Харьковской области: за сутки известно о 12 жертвах

Смертоносные российские обстрелы по всей Харьковской области: за сутки известно о 12 жертвах

  •  11281 просмотра
В парламенте Франции призывают отменить запрет Украине ударять по территории рф французским оружием

В парламенте Франции призывают отменить запрет Украине ударять по территории рф французским оружием

  •  12358 просмотра
В Иране официально объявили о гибели президента Раиси

В Иране официально объявили о гибели президента Раиси

  •  11562 просмотра
США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за принятия законопроекта "об иноагентах"

США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за принятия законопроекта "об иноагентах"

  •  11733 просмотра

Популярные

На Львовщине сработала ПВО - ОВА

На Львовщине сработала ПВО - ОВА

  •  109775 просмотра
Россия перебросила на аэродром Оленья треть стратегических бомбардировщиков - спутниковые снимки

Россия перебросила на аэродром Оленья треть стратегических бомбардировщиков - спутниковые снимки

  •  107369 просмотра
ЕС свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали

ЕС свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали

  •  107738 просмотра
Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси

Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси

  •  105031 просмотра
Европа активирует спутниковую систему для поиска Раиси

Европа активирует спутниковую систему для поиска Раиси

  •  100497 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  294427 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  281500 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  338173 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  356411 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  554811 просмотра

Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов

В первом квартале 2024 года женщины создали рекордные 43 554 новых ФЛП в Украине, что составляет 59% от общего количества новых регистраций.

Экономика •   •  7465 просмотра
Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов

Более 10,5 тыс. человек эвакуированы в Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов

10 573 человека эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов.

Общество •   •  7891 просмотра
Более 10,5 тыс. человек эвакуированы в Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов

Беспорядки в Новой Каледонии: жандармы разблокировали дорогу из аэропорта, ликвидировав 76 баррикад

Французские силы безопасности расчистили дорогу между аэропортом и Нумеа, столицей Новой Каледонии, убрав 76 баррикад на фоне продолжающихся беспорядков, связанных с изменениями в избирательном законодательстве.

Новости Мира •   •  6977 просмотра
Беспорядки в Новой Каледонии: жандармы разблокировали дорогу из аэропорта, ликвидировав 76 баррикад

Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что учения солдат НАТО в Украине не приведут к автоматической эскалации войны с россией и не повлекут за собой применение статьи 5 Договора о взаимной обороне НАТО.

Война •   •  9251 просмотра
Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны

Тела погибших найдены после крушения вертолета президента Ирана Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси и другие пассажиры погибли в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана, их тела были найдены и их доставили в Тебриз.

Новости Мира •   •  7928 просмотра
Тела погибших найдены после крушения вертолета президента Ирана Раиси

Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,4272 UAH/USD, укрепив гривну на 1 копейку.

Экономика •   •  10578 просмотра
Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне

Смертоносные российские обстрелы по всей Харьковской области: за сутки известно о 12 жертвах

Российские обстрелы в Харьковской области привели к жертвам среди гражданского населения, повреждению жилых домов и интенсивным боевым столкновениям, во время которых украинские войска успешно отражали атаки противника.

Война •   •  11281 просмотра
Смертоносные российские обстрелы по всей Харьковской области: за сутки известно о 12 жертвах

В парламенте Франции призывают отменить запрет Украине ударять по территории рф французским оружием

Французский депутат Жан-Луи Бурланже призвал Париж разрешить Украине нанести удар по территории Фосии французским оружием.

Война •   •  12358 просмотра
В парламенте Франции призывают отменить запрет Украине ударять по территории рф французским оружием

В Иране официально объявили о гибели президента Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдуллахиян и несколько других должностных лиц погибли в авиакатастрофе.

Новости Мира •   •  11562 просмотра
В Иране официально объявили о гибели президента Раиси

США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за принятия законопроекта "об иноагентах"

Грузия приняла противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на массовые протесты, что повлекло потенциальные санкции США против чиновников, ответственных за подрыв демократии.

Новости Мира •   •  11733 просмотра
США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за принятия законопроекта "об иноагентах"