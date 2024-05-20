Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов

В 2024 году более 43 тысяч женщин в Украине создали ФОПы, что является большинством от новых регистраций за квартал. Женщины сосредоточены в розничной торговле и услугах, в то время как мужчины выбирают программирование и оптовую торговлю. Пишет УНН с ссылкой на Опендатабот.

Детали

В первом квартале 2024 года женщины создали 43 554 новых ФОПов в Украине, что составляет 59% от общего количества и является рекордом за последние годы. Мужчины за тот же период открыли 30 496 новых дел. Для сравнения, в 2021 году доля женщин составляла 51%. Женщины обычно выбирают розничную торговлю (68% от всех женских фопов), индивидуальные услуги (89% от женских фопов) и информационные услуги (63% от женских фопов). Мужчины предпочитают компьютерное программирование (58% от мужских ФОПов) и оптовую торговлю (52% от мужских ФОПов).

Напомним,

За первые четыре месяца 2024 года прекратили деятельность 30 904 ФЛП, причем больше всего предприятий закрылось в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях, прежде всего в сферах розничной торговли, компьютерного программирования и оптовой торговли.