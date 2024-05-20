Опендатабот: з початку року жінки відкрили 43 тисячі фопів

У 2024 році понад 43 тисячі жінок в Україні створили фопи, що є більшістю від нових реєстрацій за квартал. Жінки зосереджені у роздрібній торгівлі та послугах, в той час як чоловіки обирають програмування та оптову торгівлю. Пише УНН з посиланням на Опендатабот.

Деталі

У першому кварталі 2024 року жінки створили 43 554 нових фопів в Україні, що становить 59% від загальної кількості і є рекордом за останні роки. Чоловіки за той самий період відкрили 30 496 нових справ. Для порівняння, у 2021 році частка жінок складала 51%. Жінки зазвичай вибирають роздрібну торгівлю (68% від всіх жіночих фопів), індивідуальні послуги (89% від жіночих фопів) та інформаційні послуги (63% від жіночих фопів). Чоловіки надають перевагу комп'ютерному програмуванню (58% від чоловічих фопів) та оптовій торгівлі (52% від чоловічих фопів).

Нагадаємо

За перші чотири місяці 2024 року припинили діяльність 30 904 ФОПи, причому найбільше підприємств закрилося в Київській, Харківській та Дніпропетровській областях, передусім у сферах роздрібної торгівлі, комп'ютерного програмування та оптової торгівлі.