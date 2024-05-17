OpenAI заключила соглашение об обучении ИИ на данных Reddit

OpenAI заключила соглашение с Reddit об использовании данных сайта социальных новостей для обучения моделей ИИ, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

OpenAI заявила, что партнерство с Reddit предоставит ей доступ к "структурированному и уникальному контенту в реальном времени", например: сообщения и ответы - от Reddit, что позволяет инструментам и моделям компании "лучше понимать и показывать" этот контент. Содержание Reddit будет включено в ChatGPT, популярный диалоговый инструмент OpenAI на основе ИИ, и компании будут работать вместе, чтобы предоставить неуказанные новые "функции на базе искусственного интеллекта" как пользователям Reddit, так и модераторам.

OpenAI также станет рекламным партнером Reddit.

"Reddit будет опираться на платформу моделей искусственного интеллекта OpenAI, чтобы воплотить в жизнь свое мощное видение, - написала OpenAI в своем сообщении. - Использование LLM, ML и AI позволяет Reddit улучшить пользовательский опыт для всех".

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OpenAI имеет несколько подобных лицензионных соглашений с поставщиками контента, от стандартных медиабиблиотек до издателей новостей. Но необычная точка зрения на этот вопрос заключается в том, что Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, владеет 8,7% акций Reddit, что делает его третьим по величине акционером и когда-то он был членом совета директоров компании.

Как указывает издание, "пытаясь помешать проверке", OpenAI сообщает в своем пресс-релизе, что хотя Альтман остается акционером Reddit, партнерство "возглавлялось главным операционным директором OpenAI (Брэдом Лайткепом)" и "одобрялось независимым советом директоров (OpenAI)". Издание отмечает, что Альтман является членом правления OpenAI; однако он самоустранился от этого решения, сообщил TechCrunch представитель OpenAI.

Reddit сделал сделки о лицензировании данных все более центральной частью своей стратегии роста, на фоне того, как он продвигается на рынке как публичная компания, пишет издание.

В своем проспекте IPO Reddit сообщил, что имеет договорные соглашения о лицензировании своих данных для клиентов, включая Google, на общую сумму более 200 миллионов долларов. А в своем первом отчете о доходах как публичной компании Reddit сообщил о 450-процентном увеличении доходов, не связанных с рекламой, по сравнению с прошлым годом, главным образом благодаря этим сделкам.

Акции Reddit выросли на 11% во время расширенных торгов после объявления о сделке OpenAI.

Платформа Reddit, насчитывающая более 1 миллиарда сообщений и более 16 миллиардов комментариев (эти цифры растут ежедневно благодаря сотням миллионов активных пользователей), является золотой жилой для компаний, занимающихся генеративным искусственным интеллектом, чьи модели обучаются на примерах контента, например, на тексте и изображениях для создания нового похожего контента.

Но компания может столкнуться с сопротивлением пользователей, обеспокоенных тем, как она монетизирует свои данные, замечает издание.

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