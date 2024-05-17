OpenAI уклала угоду про навчання ШІ на даних Reddit

OpenAI уклала угоду з Reddit про використання даних сайту соціальних новин для навчання моделей ШІ, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

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OpenAI заявила, що партнерство з Reddit надасть їй доступ до "структурованого та унікального контенту в реальному часі", наприклад: повідомлення та відповіді - від Reddit, що дозволяє інструментам та моделям компанії "краще розуміти та показувати" цей контент. Вміст Reddit буде включено до ChatGPT, популярного діалогового інструменту OpenAI на основі ШІ, і компанії працюватимуть разом, щоб надати невказані нові "функції на базі штучного інтелекту" як користувачам Reddit, так і модераторам.

OpenAI також стане рекламним партнером Reddit.

"Reddit спиратиметься на платформу моделей штучного інтелекту OpenAI, щоб втілити в життя своє потужне бачення, - написала OpenAI у своєму повідомленні. - Використання LLM, ML та AI дозволяє Reddit покращити користувальницький досвід для всіх".

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OpenAI має кілька подібних ліцензійних угод із постачальниками контенту, від стандартних медіабібліотек до видавців новин. Але незвичайна точка зору на це питання полягає в тому, що Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, володіє 8,7% акцій Reddit, що робить його третім за величиною акціонером і колись він був членом ради директорів компанії.

Як вказує видання, "намагаючись перешкодити перевірці", OpenAI повідомляє у своєму пресрелізі, що хоча Альтман залишається акціонером Reddit, партнерство "очолювалося головним операційним директором OpenAI (Бредом Лайткепом)" і "схвалювалося незалежною радою директорів (OpenAI)". Видання зауважує, що Альтман є членом правління OpenAI; проте він самоусунувся від цього рішення, повідомив TechCrunch представник OpenAI.

Reddit зробив угоди про ліцензування даних дедалі більш центральною частиною своєї стратегії зростання, на тлі того, як він просувається на ринку як публічна компанія, пише видання.

У своєму проспекті IPO Reddit повідомив, що має договірні угоди про ліцензування своїх даних для клієнтів, включаючи Google, на загальну суму понад 200 мільйонів доларів. А у своєму першому звіті про доходи як публічної компанії Reddit повідомив про 450-відсоткове збільшення доходів, не пов'язаних із рекламою, порівняно з минулим роком, головним чином завдяки цим угодам.

Акції Reddit зросли на 11% під час розширених торгів після оголошення про угоду OpenAI.

Платформа Reddit, що налічує понад 1 мільярд повідомлень і понад 16 мільярдів коментарів (ці цифри зростають щодня завдяки сотням мільйонів активних користувачів), є золотою жилою для компаній, що займаються генеративним штучним інтелектом, чиї моделі навчаються на прикладах контенту, наприклад, на тексті та зображення для створення нового схожого контенту.

Але компанія може зіткнутися з опором користувачів, стурбованих тим, як вона монетизує свої дані, зауважує видання.

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