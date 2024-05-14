Веде голосовий діалог як жива людина: OpenAI представила ChatGPT-4o

ukenru
17:57 • 30471 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 46045 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 64723 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 162943 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 128917 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 129216 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 123403 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 119274 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111498 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129798 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 116971 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 77355 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 84479 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 101933 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 64072 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 162881 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 336712 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 414204 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 424815 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 336132 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 45994 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 84479 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 77355 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 86346 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 100455 перегляди
Актуальне
Веде голосовий діалог як жива людина: OpenAI представила ChatGPT-4o

Веде голосовий діалог як жива людина: OpenAI представила ChatGPT-4o

Київ • УНН

 • 28292 перегляди

OpenAI представляє ChatGPT-4o, нову мовну модель, яка може вести голосові розмови в режимі реального часу із середнім часом відгуку 320 мілісекунд, подібно до живої людини.

OpenAI представила нову мовну модель ChatGPT-4o, яка працює з аудіо, зображенням та текстами в режимі реального часу. Про це компанія оголосила у своєму блозі, передає УНН.

Деталі

До GPT-4o голосові розмови з ChatGPT відбувалися із середньою затримкою 2,8 секунди (GPT-3,5) і 5,4 секунди (GPT-4). Нова модель покращила ці показники в середньому до 320 мілісекунд, що відповідає реакції живої людини.

У OpenAI сподіваються, що цей продукт стане кроком до більш природної взаємодії між користувачем та комп’ютером. Також GPT-4o може виступати як швидкий голосовий перекладач між співрозмовниками, що говорять різними мовами.

Доповнення

Голосовий режим працює завдяки синергії трьох окремих моделей: одна проста модель транскрибує аудіо в текст, GPT-3.5 або GPT-4 приймає текст і виводить текст, а третя проста модель перетворює цей текст знову на аудіо. Крім того, порівняно з наявними мовними моделями, GPT-4o краще сприймає зображення та аудіо.

Нова технологія запроваджуватиметься поступово протягом наступних тижнів. Окремо компанія презентує застосунок для ПК з новими можливостями.

На відміну від GPT-4 Turbo, цей продукт вирішили зробити безплатним, але платні користувачі матимуть доступ до більшої кількості функцій.

OpenAI готує пошуковий продукт, кидаючи виклик Google09.05.24, 19:16 • 23468 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ТехнологіїАудіоновини
openaiOpenAI
chatgptChatGPT
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97