Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o

OpenAI представила новую языковую модель ChatGPT-4o, которая работает с аудио, изображением и текстами в режиме реального времени. Об этом компания объявила в своем блоге, передает УНН.

Детали

До GPT-4o голосовые разговоры с ChatGPT происходили со средней задержкой 2,8 секунды (GPT-3,5) и 5,4 секунды (GPT-4). Новая модель улучшила эти показатели в среднем до 320 миллисекунд, что соответствует реакции живого человека.

В OpenAI надеются, что этот продукт станет шагом к более естественному взаимодействию между пользователем и компьютером. Также GPT-4o может выступать как быстрый голосовой переводчик между собеседниками, говорящими на разных языках.

Дополнение

Голосовой режим работает благодаря синергии трех отдельных моделей: одна простая модель транскрибирует аудио в текст, GPT-3.5 или GPT-4 принимает текст и выводит текст, а третья простая модель превращает этот текст снова в аудио. Кроме того, по сравнению с существующими языковыми моделями, GPT-4o лучше воспринимает изображения и аудио.

Новая технология будет внедряться постепенно в течение следующих недель. Отдельно компания представит приложение для ПК с новыми возможностями.

В отличие от GPT-4 Turbo, этот продукт решили сделать бесплатным, но платные пользователи будут иметь доступ к большему количеству функций.

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