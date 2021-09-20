Отопительный сезон: власть отчитывается о более 90% готовности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Техническая готовность регионов Украины к отопительному сезону составляет более 90%. Это соответствует графику и ожидаемым показателям. Такое заявление 20 сентября сделали в Минрегионе, сообщает УНН.
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"В первую очередь должны говорить о физической готовности. По данным органов местного самоуправления, она составляет более 90%. Сотрудники Минрегиона регулярно совершают визиты в регионы с целью мониторинга ситуации. Идем по графику", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Детали
Глава Минрегиона остановился и на других направлениях подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе и финансовых аспектах деятельности предприятий теплоснабжения.
"Цена газа на мировых рынках практически ежедневно меняется. Поэтому в процессе подготовки к отопительному сезону важным является заключение долгосрочных договоров между предприятиями ТКЭ с ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг". Газовая компания предложила одну из самых низких цен на рынке - 7420 грн за тыс. куб. м (с НДС и без других надбавок) в рамках Объема I "Фиксированный". Поэтому тарифы на отопление и горячую воду повышаться не должны. Каждый день в Минрегионе проводим встречи с главами городов и руководителями областных госадминистраций. Они касаются как физической подготовки, так и тарифной политики", - сказал Чернышев.
Добавим
Полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне передали органам местного самоуправления.
Президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал закон о реструктуризации задолженности тепловиков и водоканалов перед НАК "Нафтогаз Украины".
Ранее Алексей Чернышев сообщил, что правительство утвердило План мероприятий, направленный на решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ, и утвердил Методику определения задолженности по разнице в тарифах.
Рада на этой неделе заслушает Шмыгаля по готовности Украины к отопительному сезону.