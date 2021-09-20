Рада заслухає Шмигаля щодо готовності України до опалювального сезону

Цитата

“Ми з вами підходимо вже безпосередньо до опалювального періоду, тарифи, готовність, і на минулому тижні під час години запитань до уряду ми слухали, і перед цим слухали, позицію прем’єр-міністра. Всі домовились про те, що на цьому тижні під час годин запитань до уряду ми заслухаємо саме Дениса Анатолійовича Шмигаля щодо готовності, щодо тих питань які дійсно бентежать сьогодні українців”, — сказав Разумков.

Деталі

Спікер парламенту додав в данному контексті, що є питання, що знаходяться безпосередньо у зоні відповідальності Кабінету міністрів.

Додамо

Раніше в уряді заявляли, що готовність України до опалювального сезону становить понад 80%.

Доповнення

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” встановила на вересень ціну на газ для споживачів, які отримують блакитне паливо від постачальника “останньої надії” (ПОН), — 12 грн за куб. м (з ПДВ).



Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” була визначена Кабміном постачальником “останньої надії” у липні 2020 року — строком на три роки.

Постачальник “останньої надії” (ПОН) — страховка від раптової втрати поточного постачальника (наприклад, бо постачальник збанкрутував або ліквідований, або його ліцензія анульована). ПОН підтримає безперебійне газопостачання. Послуги ПОН потрібно обов’язково сплачувати. Постачальник “останньої надії” має право постачати газ клієнту до 60 днів — не довше, ніж до кінця календарного місяця, наступного за місяцем початку фактичного постачання природного газу.