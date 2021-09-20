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Опалювальний сезон: влада звітує про понад 90% готовності

Опалювальний сезон: влада звітує про понад 90% готовності

Київ • УНН

 • 20690 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Технічна готовність регіонів України до опалювального сезону становить понад 90%. Це відповідає графіку та очікуваним показникам. Таку заяву 20 вересня зробили у Мінрегіоні, повідомляє УНН.

Цитата:

“У першу чергу маємо говорити про фізичну готовність. За даними органів місцевого самоврядування вона складає понад 90%. Співробітники Мінрегіону регулярно здійснюють візити до регіонів з метою моніторингу ситуації. Йдемо за графіком”, — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Деталі

Очільник Мінрегіону зупинився й на інших напрямках підготовки до осінньо-зимового періоду, зокрема й фінансових аспектах діяльності підприємств теплопостачання.

“Ціна газу на світових ринках практично щодня змінюється. Тож у процесі підготовки до опалювального сезону важливим є укладання довгострокових договорів між підприємствами ТКЕ з ТОВ "Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”. Газова компанія запропонувала одну з найнижчих цін на ринку — 7420 грн за тис. куб. м (з ПДВ та без інших надбавок) у рамках Обсягу I “Фіксований”. Тож тарифи на опалення та гарячу воду підвищуватися не повинні. Кожного дня у Мінрегіоні проводимо зустрічі з головами міст та керівниками обласних держадміністрацій. Вони стосуються як фізичної підготовки, так і тарифної політики“, — сказав Чернишов.

Додамо

Повноваження зі встановлення тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні передали органам місцевого самоврядування.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закон щодо реструктуризації заборгованості тепловиків та водоканалів перед НАК “Нафтогаз України”.

Раніше Олексій Чернишов повідомив, що уряд затвердив План заходів, спрямований на розв’язання проблемних питань у сфері ЖКГ, та затвердив Методику визначення заборгованості з різниці в тарифах.

Рада цього тижня заслухає Шмигаля щодо готовності України до опалювального сезону.

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