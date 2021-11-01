Отопительный сезон в Одессе стартовал, но батареи в домах холодные

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“Так как пуски отопления — очень сложный технологический процесс, подключения в пределах всего города продлятся от одной недели до 10 дней”, — сообщила Позднякова.

В соответствии с распоряжением одесского мэра в первую очередь включение централизованного отопления пройдет в дошкольных учреждениях, школах и на объектах здравоохранения.

Отметим, что 29 октября на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое проходило в Одессе при участии президента Зеленского, Труханов заявил, что городские власти не допустят повышения стоимости отопления для населения этой зимой.