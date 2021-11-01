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Опалювальний сезон в Одесі стартував, але батареї у будинках холодні

Київ • УНН

 • 13954 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні в Одесі стартував опалювальний сезон. Однак тепло в будинках городян з'явиться не раніше, ніж через тиждень. Про це повідомила директор КП "Теплопостачання міста Одеси" Олена Позднякова, передає УНН.

Опалювальний сезон в Одесі стартував, але батареї у будинках холодні

Деталі

"Так як пуски опалення — дуже складний технологічний процес, підключення в межах всього міста триватимуть від одного тижня до 10 днів", — повідомила Позднякова.

Відповідно до розпорядження одеського мера, в першу чергу, включення централізованого опалення пройде в дошкільних установах, школах і на об'єктах охорони здоров'я.

Зазначимо, що 29 жовтня на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад, яке проходило в Одесі за участю президента Зеленського, Труханов заявив, що міська влада не допустить підвищення вартості опалення для населення цієї зими.

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