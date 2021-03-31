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Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля

Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля

Киев  •  УНН

 • 32522 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Централизованное отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНН.

Цитата:

"Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, что является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней", - сказал Кличко, которого цитирует его пресс-служба.

Детали

По прогнозу синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура - выше +8 градусов по Цельсию. Когда, по нормативам, городские службы могут выключать отопление.

"Впрочем, социальные объекты - больницы, садики и школы - пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений", - отметил Кличко.

При этом он добавил, что уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше обычного 15 апреля, чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло.

Добавим

В январе в Киеве подорожали горячая вода и отопление.

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