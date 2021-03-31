Опалення у Києві почнуть вимикати з 5 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Централізоване опалення у столичних будинках почнуть вимикати з 5 квітня. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, передає УНН.
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“Хочу повідомити, що з 5 квітня столиця розпочне процес відключення опалення в житлових будинках. На припинення теплопостачання в системі, що є однією з найбільших в Європі, місту потрібно приблизно 5 днів”, — сказав Кличко, якого цитує його пресслужба.
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За прогнозом синоптиків, уже з цього тижня середньодобова температура — вище +8 градусів за Цельсієм. Коли, за нормативами, міські служби можуть вимикати опалення.
“Втім, соціальні об’єкти — лікарні, садочки та школи — поки що будуть отримувати тепло. І відключати їх будемо тільки за заявками керівників закладів”, — наголосив Кличко.
При цьому він додав, що вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня, щоб кияни могли зекономити на сплаті за тепло.
Додамо
У січні у Києві подорожчали гаряча вода та опалення.