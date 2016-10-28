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15 марта, 19:03 • 116333 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170165 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140177 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132455 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114018 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106176 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101956 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136640 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132543 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127900 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Осадки в Украине прекращаются, - Укргидрометцентр

Осадки в Украине прекращаются, - Укргидрометцентр

Киев • УНН

 • 6985 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Атмосферный фронт покинет территорию Украины, существенные осадки во всех областях маловероятны, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.

Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, ночью ожидается -2-7 градусов мороза, повсюду от +3 тепла до -3 мороза. В течение дня ожидается + 3 + 9 градусов тепла, на Закарпатье и в Крыму местами до +10 градусов.

  • В западной части - без осадков. Температура воздуха ночью от +3 тепла до -3 мороза, днем ​​3 + 8 градусов тепла, на Закарпатье до +10 градусов.
  • В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха от +3 тепла до -3 мороза, на Сумщине до -7 мороза, днем ​​3 + 8 градусов тепла.
  • В восточных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью + 2 + 7 мороза, днем ​​4 + 8 градусов тепла.
  • В центральной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью + 2 + 5 тепла, местами 0-3 мороза, днем ​​+ 3 + 8 градусов выше нуля.
  • В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 0 + 5 градусов тепла, местами 0- 2 мороза, днем ​​+ 6 + 10 градусов.

Ветер в Украине юго-восточный, 5-12 м / с.

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