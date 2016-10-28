Осадки в Украине прекращаются, - Укргидрометцентр

Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, ночью ожидается -2-7 градусов мороза, повсюду от +3 тепла до -3 мороза. В течение дня ожидается + 3 + 9 градусов тепла, на Закарпатье и в Крыму местами до +10 градусов.



В западной части - без осадков. Температура воздуха ночью от +3 тепла до -3 мороза, днем ​​3 + 8 градусов тепла, на Закарпатье до +10 градусов.



В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха от +3 тепла до -3 мороза, на Сумщине до -7 мороза, днем ​​3 + 8 градусов тепла.



В восточных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью + 2 + 7 мороза, днем ​​4 + 8 градусов тепла.



В центральной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью + 2 + 5 тепла, местами 0-3 мороза, днем ​​+ 3 + 8 градусов выше нуля.



В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 0 + 5 градусов тепла, местами 0- 2 мороза, днем ​​+ 6 + 10 градусов.



Ветер в Украине юго-восточный, 5-12 м / с.