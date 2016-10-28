Опади в Україні прининяться
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Атмосферний фронт залишить територію України, суттєві опади в усіх областях малоймовірні, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Найхолодніше буде на сході та північному сході, вночі очікується −2-7 градусів морозу, повсюди від +3 тепла до −3 морозу. Протягом дня очікується +3+9 градусів тепла, на Закарпатті та в Криму місцями до +10 градусів.
-
- У західній частині — без опадів. Температура повітря вночі від +3 тепла до −3 морозу, вдень +3+8 градусів тепла, на Закарпатті до +10 градусів.
-
- У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря від +3 тепла до −3 морозу, на Сумщині до −7 морозу, вдень +3+8 градусів тепла.
-
- У східних областях дощів не передбачається. Температура повітря вночі +2+7 морозу, вдень +4+8 градусів тепла.
-
- У центральній частині суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі +2+5 тепла, місцями 0-3 морозу, вдень +3+8 градусів вище нуля.
-
- У південній частині — без опадів. Температура повітря вночі 0+5 градусів тепла, місцями 0- 2 морозу, вдень +6+10 градусів.
-
Вітер в Україні південно-східний, 5-12 м/с.