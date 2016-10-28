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Опади в Україні прининяться

Опади в Україні прининяться

Київ • УНН

 • 6986 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Атмосферний фронт залишить територію України, суттєві опади в усіх областях малоймовірні, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.

Найхолодніше буде на сході та північному сході, вночі очікується −2-7 градусів морозу, повсюди від +3 тепла до −3 морозу. Протягом дня очікується +3+9 градусів тепла, на Закарпатті та в Криму місцями до +10 градусів.

  • У західній частині — без опадів. Температура повітря вночі від +3 тепла до −3 морозу, вдень +3+8 градусів тепла, на Закарпатті до +10 градусів.
  • У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря від +3 тепла до −3 морозу, на Сумщині до −7 морозу, вдень +3+8 градусів тепла.
  • У східних областях дощів не передбачається. Температура повітря вночі +2+7 морозу, вдень +4+8 градусів тепла.
  • У центральній частині суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі +2+5 тепла, місцями 0-3 морозу, вдень +3+8 градусів вище нуля.
  • У південній частині — без опадів. Температура повітря вночі 0+5 градусів тепла, місцями 0- 2 морозу, вдень +6+10 градусів.

Вітер в Україні південно-східний, 5-12 м/с.

Українські Національні Новини

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