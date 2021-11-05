ООС: вооруженные силы РФ нарушили "режим тишины" 9 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В течение минувших суток, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования ответного огня. За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
У Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
По нашим позициям в направлении Зайцевого вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы различных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.
В районе населенного пункта Майорск оккупанты совершили два обстрела из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.
Неподалеку от Новотошковского русские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы. По состоянию на 7 часов утра 5 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним
ООС: днем, 4 ноября,боевики трижды нарушили “тишину”.