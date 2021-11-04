ООС: вдень бойовики тричі порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Від початку цієї доби на сході України збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, зокрема із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
Деталі
Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.
"Біля Мар'їнки ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм. У напрямку Попасної противник здійснив обстріл із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", — ідеться у повідомленні.
За даними пресцентру ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Щоб припинити вогневу активність ворога, українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 3 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.
Один військовослужбовець дістав поранення, стан його здоров’я задовільний.