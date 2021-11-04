ООС: вдень бойовики тричі порушили "тишу"

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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.

"Біля Мар'їнки ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм. У напрямку Попасної противник здійснив обстріл із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Щоб припинити вогневу активність ворога, українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 3 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Один військовослужбовець дістав поранення, стан його здоров’я задовільний.