ООС: днем боевики трижды нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
"Возле Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Чтобы прекратить огневую активность противника, украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Напомним
В течение прошлых суток, 3 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
Один военнослужащий получил ранение, состояние его здоровья удовлетворительное.