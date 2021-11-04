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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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ООС: збройні сили РФ порушили “режим тиші” 6 раз, український військовий отримав поранення

Київ • УНН

 • 19194 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.

ООС: збройні сили РФ порушили “режим тиші” 6 раз, український військовий отримав поранення

Деталі

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

За минулу добу, 3 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу населеного пункту Лобачеве противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Південного ворог двічі обстріляв позиції наших захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-3 ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я — задовільний.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 4 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 7 порушень “режиму тиші”: загинув український військовий.

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