ООС: вооруженные силы РФ нарушили “режим тишины” 6 раз, украинский военный получил ранения

Детали

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки, 3 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи населенного пункта Лобачево противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Близ Южного враг дважды обстрелял позиции наших защитников, применив станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.

Неподалеку Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм.

В районе Новозвановки русские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий получил ранение. Воину была оказана домедицинская помощь, защитника эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра, 4 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним

ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений “режима тишиныо: погиб украинский военный.