ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 7 порушень "режиму тиші": загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Протягом минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
Деталі
Противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї по позиціях наших захисників. В напрямку Павлополя та Новозванівки.
Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.
Українські військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.