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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 22027 просмотра

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ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений "режима тишины": погиб украинский военный

Киев • УНН

 • 26141 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В течение минувших суток, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений "режима тишины": погиб украинский военный

Детали

Противник открывал огонь из стрелкового оружия по позициям наших защитников. В направлении Павлополя и Новозвановки.

У Прицепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку от Новолуганского русские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды произвели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
В Результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы.

Украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. 

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