ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений "режима тишины": погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В течение минувших суток, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Противник открывал огонь из стрелкового оружия по позициям наших защитников. В направлении Павлополя и Новозвановки.
У Прицепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.
Неподалеку от Новолуганского русские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды произвели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
В Результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы.
Украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним
Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.