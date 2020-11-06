ООС: зафиксировано два обстрела со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 6 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - сообщили в пресс-центре.
Так, в районе населенного пункта Авдеевка противник применял стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Неподалеку Новолуганского враг открывал огонь из стрелкового оружия.
Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 6 гектаров территории и передано на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, вступивших в действие 27 июля 2020 года, в полном объеме. В то же время украинские защитники находятся наготове адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 5 ноября было зафиксировано одиннадцать нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.