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ООС: зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков

Киев • УНН

 • 19204 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков

Цитата:

"Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Катериновки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новотошковское противник два раза открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Как отметили в штабе, на вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 19 взрывоопасных предметов.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

15 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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